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Стол CAFE (без оплетения) - фото 1

Стол CAFE (без оплетения)

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Стол CAFE4 с оплетением

Характеристики товара

Описание

D80 х H70

каркас: сталь, стекло рифленое закаленное 5 мм, разборный

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