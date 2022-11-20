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Стул Инклес темно-зеленый / черный глянец

Артикул: CH-035-290
36 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина57 мм
  • Глубина56 мм
  • Высота82 мм
  • Ширина сиденья48 мм
  • Глубина сиденья47 мм
  • Вес5.4 кг
  • Объем0.21 л
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияРоссия

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