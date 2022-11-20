Стул WISHBONE черный
11290 ₽
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На создание дизайнера вдохновило изучение полотен датских мастеров, где изображались европейские торговцы, сидящие в китайских креслах эпохи Мин. Массив вяза.Своим названием стул обязан форме спинки. Деревянная опорная планка раздваивается на две части, подобно вилочковой птичьей косточке – той самой, которую принято разламывать пополам и загадывать желание. Ручное плетение – завершающий этап производства. Умелые руки мастера аккуратно переплетают каждое сиденье прочным бумажным шнуром, которого на каждый стул требуется около 120 метров.
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