Товар в корзине. Перейти
Набор мебели Багамы, бежевый - фото 1

Набор мебели Багамы, бежевый

10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло пластиковое Box, красный
Кресло пластиковое Box, красный
Следующий Стул Moris пластик белый
Кресло пластиковое Box, красный

Характеристики товара

Описание

Габариты элементов (ШхГ/ДхВ) : стол: 600х600х550
кресло: 680х630х730
Цвет каркаса : коньячный
Материал каркаса : ротанг натуральный
Цвет чехла мягкого элемента/матраса : коричневый
Узор ткани : без рисунка
Материал чехла мягкого элемента : полиэстер+хлопок
Толщина мягкого элемента : 6
Цвет поверхности : коньячный
Материал поверхности : ротанг натуральный, стекло
Комплектация : стол, 2 кресла
Страна производства : ИНДОНЕЗИЯ

24,24 кг / 0,503 м3

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал каркасанатуральный ротанг
  • Материал столешницыстекло
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.50 м3
  • Вес упаковки24.24 кг

Похожие товары

Стул Moris пластик белыйНастоящее фото товара Стул Moris пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 99026
7 990 ₽Оптовая цена
8

Стул Moris пластик белый

В наличии 8 шт.
Стул Moris пластик желтыйНастоящее фото товара Стул Moris пластик желтый, произведённого компанией ChiedoCover
6 99013
7 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Moris пластик желтый

В наличии 24 шт.
Стул Moris пластик оранжевыйНастоящее фото товара Стул Moris пластик оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 99013
7 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Moris пластик оранжевый

В наличии 83 шт.
Стул Moris пластик черныйНастоящее фото товара Стул Moris пластик черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 99013
7 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Moris пластик черный

Стул Neo пластик бежевыйНастоящее фото товара Стул Neo пластик бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 99026
7 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Neo пластик бежевый

В наличии 63 шт.
Стул Neo пластик белыйНастоящее фото товара Стул Neo пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 99026
7 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Neo пластик белый

В наличии 12 шт.
Стул Neo пластик горчичныйНастоящее фото товара Стул Neo пластик горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
9

Стул Neo пластик горчичный

В наличии 51 шт.
Стул Neo пластик пыльно-розовыйНастоящее фото товара Стул Neo пластик пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
11

Стул Neo пластик пыльно-розовый

В наличии 47 шт.
Стул Neo пластик черныйНастоящее фото товара Стул Neo пластик черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 99026
7 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Neo пластик черный

В наличии 10 шт.
Обеденная группа Giza Medison PremiumНастоящее фото товара Обеденная группа Giza Medison Premium, произведённого компанией ChiedoCover
101 090
Оптовая цена
15

Обеденная группа Giza Medison Premium

С этим товаром покупают
Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69019
3 290 ₽
136Хит

Стол Лидер 1

Кресло Балун PLZ-2Настоящее фото товара Кресло Балун PLZ-2, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена
15

Кресло Балун PLZ-2

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
9

Секция многоместная ИЗО-3

Настоящее фото товара Стул пластиковый Ole , произведённого компанией ChiedoCover
от17 190
Оптовая цена
16

Стул пластиковый Ole

Настоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
6

Кресло CH-330M без подлокотников, молочный

В наличии 41 шт.
Настоящее фото товара Офисное кресло, ткань Elain темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена
5

Офисное кресло, ткань Elain темно-серый

Другие товары из разделамебель для беседки
Настоящее фото товара Обеденная группа Kingston, произведённого компанией ChiedoCover
73 390
Оптовая цена
8

Обеденная группа Kingston

Настоящее фото товара Комплект мебели Jesika, произведённого компанией ChiedoCover
72 490
Оптовая цена
9

Комплект мебели Jesika

Настоящее фото товара Лаунж зона Milan, произведённого компанией ChiedoCover
218 390
Оптовая цена
12

Лаунж зона Milan

Комплект мебели под ротанг Idea Life 2Настоящее фото товара Комплект мебели под ротанг Idea Life 2, произведённого компанией ChiedoCover
20 290
Оптовая цена
5

Комплект мебели под ротанг Idea Life 2

Комплект мебели под ротанг Idea Life 5Настоящее фото товара Комплект мебели под ротанг Idea Life 5, произведённого компанией ChiedoCover
39 890
Оптовая цена
12

Комплект мебели под ротанг Idea Life 5

Комплект мебели под ротанг Idea Life 4Настоящее фото товара Комплект мебели под ротанг Idea Life 4, произведённого компанией ChiedoCover
32 290
Оптовая цена
5

Комплект мебели под ротанг Idea Life 4

Комплект мебели под ротанг Idea Lux 5Настоящее фото товара Комплект мебели под ротанг Idea Lux 5, произведённого компанией ChiedoCover
76 190
Оптовая цена
5

Комплект мебели под ротанг Idea Lux 5

Настоящее фото товара Кресло подвесное SIESTA2, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена
12

Кресло подвесное SIESTA2

Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло BEND, произведённого компанией ChiedoCover
от17 490
Оптовая цена
10

Подвесное 1-местное кресло BEND

Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло VEIL, произведённого компанией ChiedoCover
от28 690
Оптовая цена
14

Подвесное 1-местное кресло VEIL