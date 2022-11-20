Стул Daiquiri, светло-серый/ белый каркас

11 оценок

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Ширина460 мм
  • Глубина550 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветбелый, серый
  • Страна изготовленияРоссия

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