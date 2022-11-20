Стул DAIQUIRI GREEN
Сиденье обито велюром. Спинка стула с ромбовидной строчкой
Ножки стула - квадратные - металл черного цвета, порошковое покрытие.
Упакован - 4 шт./1 кор
Высота (см) 89
Ширина (см) 46
Длина (см) 55
Количество мест 0,25
В какую комнату Кухня, гостиная
Стиль Современный
Ширина стула (см) 46
Глубина стула (см) 55
Мягкое / жесткое сиденье С мягким сиденьем
Высота сиденья (см) 50
Высота стула (см) 89
Количество стульев в коробке 4 шт/1 кор
Вес брутто (кг) 5,3
Объем (м3) 0,06
Материал сиденья Велюр
Цвет сиденья Зеленый
Материал каркаса Металл
Цвет каркаса Черный
Срок службы 10 лет
Гарантия 12 месяцев
Стул ELVIS молочный
Стул ELVIS светло-бежевый
Барная стойка Дезмонд Х черная
Барная стойка Дезмонд Х белая
Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая
Барная стойка Парсон, белая
Барная стойка Парсон, черная
Стойка PROBARRIER
Стойка ограждение 2Belt
Стойка ограждение 2Belt (широкая лента)