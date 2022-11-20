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Стул Tolix Wood барный Черный патина золото

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Характеристики товара

Описание

Барный табурет Tolix Черная патина подойдет для домашнего интерьера в стиле Лофт и органично впишется в обстановку современного кафе или ресторана. Отсутствие спинки у табурета компенсируется широким удобным сиденьем из темного дерева с гладкой поверхностью и натуральной фактурой. Расходящиеся металлические ножки, окрашенные в черный цвет, в сочетании с каркасом создают устойчивое основание. Высота табурета Tolix - 75 сантиметров, благодаря чему он подойдет для стандартной барной стойки.

1 коробка / 6 шт.

Габариты: 45х45х144

Объем: 0,2916

Вес: 33 кг.

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Основные характеристики

  • Высота775 мм
  • Высота до сиденья750 мм
  • Ширина430 мм
  • Глубина430 мм
  • Вес5 кг
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьядерево
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт
  • Ширина упаковки450 мм
  • Высота упаковки1440 мм
  • Глубина упаковки450 мм
  • Объём упаковки0.29 м3
  • Вес упаковки33 кг

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