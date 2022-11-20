|от шт
|1
|5 320 ₽
|от шт
|10
|4 090 ₽
|от шт
|50
|3 890 ₽
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Мягкие стулья Kongsberg успешно зарекомендовали себя как мебель для гостиниц. Это более чем практичные стулья, главной особенностью которых является универсальность в сегменте HoReCa. Они гармонично вписываются в интерьер многих помещений и характеризуются как отличная мебель для общепита. Обивка изумруд стула Kongsberg расставит необходимые акценты в дизайне вашего помещения.
Глубина: 60 см
Ширина: 50 см
Высота: 89 см
Высота до сиденья: 39 см
Обивка: ткань
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