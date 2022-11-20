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          Фотография Стул Kongsberg изумруд от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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          Стул Kongsberg изумруд

          4.5
          от шт15 320 ₽
          от шт104 090 ₽
          от шт503 890 ₽
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          Стул Kongsberg изумруд
          Стул Kongsberg изумруд
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          Характеристики товара

          Описание

          Мягкие стулья Kongsberg успешно зарекомендовали себя как мебель для гостиниц. Это более чем практичные стулья, главной особенностью которых является универсальность в сегменте HoReCa. Они гармонично вписываются в интерьер многих помещений и характеризуются как отличная мебель для общепита. Обивка изумруд стула Kongsberg расставит необходимые акценты в дизайне вашего помещения.

          Основные характеристики

          Глубина: 60 см

          Ширина: 50 см

          Высота: 89 см

          Высота до сиденья: 39 см

          Обивка: ткань

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          Варианты каркаса

          Морилка ВенгеМорилка ВенгеМорилка Старинный орехМорилка Старинный орехМорилка Красное деревоМорилка Красное деревоМорилка НатуральныйМорилка НатуральныйМорилка Светлый орехМорилка Светлый орехМорилка Органика белыйМорилка Органика белыйЭмаль Золото 1036Эмаль Золото 1036Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001Эмаль Белый 9003Эмаль Белый 9003

          Сделаем стулья на заказ

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