Характеристики товара
Описание
Стул Антверпен изготовлен из натуральных материалов премиум-класса. Износостойкая тканевая обивка коричневого цвета на сидении делает данную модель более уютной и домашней. Высокая округлая спинка под орех и устойчивые деревянные ножки подчеркивают деловой характер стула Антверпен и производят впечатление солидности. Классическое цветовое решение позволяет легко подобрать правильное сочетание с окружающей обстановкой кабинета или комнаты для переговоров.
Основные характеристики
- Ширина470 мм
- Высота830 мм
- Глубина570 мм
- Вес8 кг
- ОбивкаТкань
- Цветбежевый