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Стул Форум с подлокотниками, синий - фото 1Стул Форум с подлокотниками, синий - фото 2

Стул Форум с подлокотниками, синий

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Высота: 890 мм

Ширина: 550 мм

Глубина: 620 мм

Высота до сидения: 470 мм

Производство - Россия

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Популярные варианты обивки

Стул Форум с подлокотниками, синий - обивка в цвете КраснаяКрасная
Стул Форум с подлокотниками, синий - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Стул Форум с подлокотниками, синий - обивка в цвете БежевыйБежевый
Стул Форум с подлокотниками, синий - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Форум с подлокотниками, синий - обивка в цвете MONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt N
Стул Форум с подлокотниками, синий - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Форум с подлокотниками, синий - обивка в цвете 1818
Стул Форум с подлокотниками, синий - обивка в цвете blackblack
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