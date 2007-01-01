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Настоящее фото товара Стул Гэмбург, светло-бежевая ткань, ясень, тон орех, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Гэмбург, светло-бежевая ткань, ясень, тон орех
15 оценок
от 37 790
Стул Гэмбург, светло-бежевая ткань, ясень, тон орех - фото 1Стул Гэмбург, светло-бежевая ткань, ясень, тон орех - фото 2Стул Гэмбург, светло-бежевая ткань, ясень, тон орех - фото 3Стул Гэмбург, светло-бежевая ткань, ясень, тон орех - фото 4Стул Гэмбург, светло-бежевая ткань, ясень, тон орех - фото 5

Стул Гэмбург, светло-бежевая ткань, ясень, тон орех

Артикул: CH-089-382
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина590 мм
  • Высота710 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Высота710 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес11.55 кг
  • Цветбежевый, орех
  • Обивкарогожка

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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