МИНПРОМТОРГ
от6 990₽7
7 490 ₽
Стул Тони
от9 490₽
Стул Ронда, серый велюр, ножки бук
от5 390₽
Оптовая цена
Стул Скай профиль, велюр GRAFIT, каркас черный
от18 190₽
Оптовая цена
Стул Стэм, серый
В наличии 6 шт.
3 490₽
Стул мягкий Куик Сит, велюр, металл, черный, серебро
7 990₽
Стул Амбрелла, поворотный механизм, коричневый, каркас черный
В наличии 24 шт.
34 990₽
Стул Лаирн бордовый меланж
4 590₽
Стул Бриф Нью велюр, бежевый
В наличии 1 шт.
Новинка
от10 090₽
Стул раскладной Клак, мягкая спинка, велюр Тедди 311, ножки бук, морилка светлый орех
В наличии 1 шт.
Новинка
26 990₽
Стул полубарный Шармбери, бежево-коричневая ткань, ножки металл
В наличии 17 шт.