Характеристики товара
Описание
Высота: 960 мм
Ширина: 555 мм
Глубина: 710 мм
Высота до сидения: 460 мм
Производство - Россия
Габариты упаковки: 1050*575*620
Объем 0,38
Высота: 960 мм
Ширина: 555 мм
Глубина: 710 мм
Высота до сидения: 460 мм
Производство - Россия
Габариты упаковки: 1050*575*620
Объем 0,38
Стул Изо
Стул Изо Хром
Стул Аскона
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Кресло Комфорт
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