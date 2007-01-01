Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стул Хит 20, жаккард Санта белый, каркас черный
Стул Хит 20, жаккард Санта белый, каркас черный
1 540
Стул Хит 20, жаккард Санта белый, каркас черный - фото 1Стул Хит 20, жаккард Санта белый, каркас черный - фото 2Стул Хит 20, жаккард Санта белый, каркас черный - фото 3Стул Хит 20, жаккард Санта белый, каркас черный - фото 4Стул Хит 20, жаккард Санта белый, каркас черный - фото 5Стул Хит 20, жаккард Санта белый, каркас черный - фото 6Стул Хит 20, жаккард Санта белый, каркас черный - фото 7Стул Хит 20, жаккард Санта белый, каркас черный - фото 8

Стул Хит 20, жаккард Санта белый, каркас черный

Артикул: CH-084-528
Основные характеристики
  • Ширина410 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Предыдущий товар в категории Стул Патрик 20мм - золото, велюр сиреневый
Фотография товара Стул Патрик 20мм - золото, велюр сиреневый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Сахара 25мм с наружними заглушками
Фотография товара Стул Сахара 25мм с наружними заглушками от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стулья Хит — универсальная модель, которая прекрасно подходит для банкетного зала, а также кафе и ресторана. Эти стулья имеют металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный, европейский дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Профиль каркаса20 мм
  • Вес5.8 кг
  • Толщина стенки каркаса1.2 мм
  • НаполнительУплотненный поролон
  • Материал каркасасталь
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкажаккард
  • Цвет каркасачерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Надёжная упаковка

Отзывы

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 1, 1300*800, черный, серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1300*800, черный, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от4 0909
4 490 ₽

Стол Лидер 1, 1300*800, черный, серебро

13
Настоящее фото товара Стол мобильный складной таксония, антрацит, 25 мм, 80*70, произведённого компанией ChiedoCover
21 190
Оптовая цена

Стол мобильный складной таксония, антрацит, 25 мм, 80*70

9
В наличии 4 шт.
Фотография товара Чехол 08 с прямой спинкой, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 08 с прямой спинкой, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
950
Оптовая цена

Чехол 08 с прямой спинкой, бежевый

32
Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 01, 1200х600, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 01, 1200х600, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 75040
2 890 ₽

Чехол для стола 01, 1200х600, черный

34
Фотография товара Стол-стойка барная Квадро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол-стойка барная Квадро, произведённого компанией ChiedoCover
13 490
Оптовая цена

Стол-стойка барная Квадро

58
Настоящее фото товара Тележка для банкетных столов Table, произведённого компанией ChiedoCover
22 490
Оптовая цена

Тележка для банкетных столов Table

5
Фотография товара Обеденная группа стол Лидер 1, 4 стула Хит 20мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденная группа стол Лидер 1, 4 стула Хит 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590

Обеденная группа стол Лидер 1, 4 стула Хит 20мм

493
Фотография товара Cтол кофейный «Аран» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтол кофейный «Аран», произведённого компанией ChiedoCover
48 090
Оптовая цена

Cтол кофейный «Аран»

34
Фотография товара Стол складной Тейкли 240, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Тейкли 240, белый, произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена

Стол складной Тейкли 240, белый

136
В наличии 96 шт.
Хит
Фотография товара Стол Ларисса от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Ларисса, произведённого компанией ChiedoCover
от27 990

Стол Ларисса

5

Другие товары из раздела стулья хит

Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм - золото, рогожка красная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, рогожка красная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59025
2 115 ₽

Стул Хит 25мм - золото, рогожка красная

86
Акция
Фотография товара Хит 25мм красный с широким сиденьем, золото, красная корона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хит 25мм красный с широким сиденьем, золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
от3 84012
4 330 ₽

Хит 25мм красный с широким сиденьем, золото, красная корона

36
Акция
Фотография товара Стул Хит 20мм - золото, красная корона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 54033
2 275 ₽

Стул Хит 20мм - золото, красная корона

477
В наличии 138 шт.
Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм - серебро, рогожка темно-серая Темпо 9 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - серебро, рогожка темно-серая Темпо 9, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59025
2 115 ₽

Стул Хит 25мм - серебро, рогожка темно-серая Темпо 9

86
Акция
Фотография товара Стул Хит, 25 мм, золото, оранжевый шенилл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит, 25 мм, золото, оранжевый шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
от2 060

Стул Хит, 25 мм, золото, оранжевый шенилл

61
Акция
Фотография товара Стул Хит 25 мм, экокожа, каркас золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25 мм, экокожа, каркас золото, произведённого компанией ChiedoCover
от3 430

Стул Хит 25 мм, экокожа, каркас золото

459
АкцияОнлайн показ
Фотография товара Стул Хит 20 Лайт, велюр Велутто 38, каркас золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20 Лайт, велюр Велутто 38, каркас золото, произведённого компанией ChiedoCover
от1 44034
2 165 ₽

Стул Хит 20 Лайт, велюр Велутто 38, каркас золото

9
Акция
Фотография товара Стул Хит 20мм, жаккард корона бежевая, каркас шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, жаккард корона бежевая, каркас шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от1 650

Стул Хит 20мм, жаккард корона бежевая, каркас шампань

9
Акция
Фотография товара Стул Хит 25, кожзам Марвел Грей, каркас титан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25, кожзам Марвел Грей, каркас титан, произведённого компанией ChiedoCover
1 89010
2 090 ₽

Стул Хит 25, кожзам Марвел Грей, каркас титан

5
New
Фотография товара Стул Хит 25, кожзам Экостиль 32, каркас бронза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25, кожзам Экостиль 32, каркас бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от1 44046
2 630 ₽

Стул Хит 25, кожзам Экостиль 32, каркас бронза

11
В наличии 38 шт.

Стул Хит 20, жаккард Санта белый, каркас черный
Стул Хит 20, жаккард Санта белый, каркас черный
от 1 540
