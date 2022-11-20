Характеристики товара
Описание
Высота: 920-1020 мм
Ширина: 600 мм
Глубина: 640 мм
Высота до сидения: 460-560 мм
Упаковка: 630 мм*350 мм*790 мм
Производство - Россия
Высота: 920-1020 мм
Ширина: 600 мм
Глубина: 640 мм
Высота до сидения: 460-560 мм
Упаковка: 630 мм*350 мм*790 мм
Производство - Россия
Стул Изо
Стул Изо Хром
Стул Аскона
Кресло Амиго
Кресло Альфа
Кресло Комфорт
Кресло КС-2
Кресло КС-6
Кресло Престиж
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Стол Лидер 1
Письменный стол Милан
Кресло Банф, сиденья паззл
Кресло Монктон, светло-серое/ клетка
Кресло Брамптон, серый/клетка
Кресло Онтарио, антрацит/белый
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