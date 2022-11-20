Характеристики товара
Описание
Длина: 133 мм
Высота: 229 мм
Объем: 1.3 л
Материал: стекло / пластик
Основные характеристики
- Страна изготовленияРоссия
Длина: 133 мм
Высота: 229 мм
Объем: 1.3 л
Материал: стекло / пластик
Бульонница 250 мл с ручками Royal White 6, 36
Бульонница 300 мл с ручками Royal White 6, 48
Емкость для закусок 11 см Royal White 48, 288
Емкость для закусок 13 см Royal White 12, 96
Емкость для закусок с ручками 90 мм Royal White 12, 144
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