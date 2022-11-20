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Кувшин с крышкой Бейзик - фото 1

Кувшин с крышкой Бейзик

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Длина: 133 мм

Высота: 229 мм

Объем: 1.3 л

Материал: стекло / пластик

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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