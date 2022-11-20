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Кресло Swan, бордо

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Стул Alex Gold
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Стул Alex Gold

Характеристики товара

Описание

Габариты упаковки: 0,75*0,61*0,66

Объем упаковки, м3: 0,3

Масса упаковки: 16

Количество в упаковке: 1

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Основные характеристики

  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяткань
  • Страна изготовленияКитай

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221/08 мальборо221/08 мальборо
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WhiteWhite
CreamCream
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0404
ecruecru
chocolatechocolate
1414
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4141
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