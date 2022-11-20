Характеристики товара
Описание
Габариты упаковки: 0,75*0,61*0,66
Объем упаковки, м3: 0,3
Масса упаковки: 16
Количество в упаковке: 1
Основные характеристики
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьяткань
- Страна изготовленияКитай
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Габариты упаковки: 0,75*0,61*0,66
Объем упаковки, м3: 0,3
Масса упаковки: 16
Количество в упаковке: 1
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