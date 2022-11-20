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Барный стул Барный стул Бэнбу velutto 14 / белый

Артикул: CH-035-852
36 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота970 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Вес10 кг
  • Объем0.3 л
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест2
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

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