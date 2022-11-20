Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина560 мм
- Высота970 мм
- Ширина сиденья460 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Вес10 кг
- Объем0.3 л
- Материал ножекМеталл
- Количество мест2
- Цветбелый
- Страна изготовленияРоссия
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Барный стул Анника
Барный стул Софи
Барный стул Стелла
Барный комплект мебели Джордж, 6 посадочных мест, коричневыйВ наличии 1 шт.
Барный комплект мебели Джордж, 6 посадочных мест, серыйВ наличии 6 шт.
Стул барный JAZZ, бархат светло-серый
Стул полубарный JAZZ, бархат серый
Стул барный Robert, бархат синий
Стул полубарный Robert, бархат светло-серый
Барный стул Tolix Style, цвет каркаса по RALВ наличии 379 шт.
Стул барный Крюгер, без подлокотников, коричневый
Барный табурет BST-9739/61
Стул барный Саймон, велюр пыльно-голубой
Полукресло Лилия барное, велюр голубой, желтый, 63 см
Cтул барный Thomas бархат красный
Барный стул РИГА, велюр шоколадныйВ наличии 30 шт.
Cтул Eames DSW ECO Барный Серый
Барный стул Лагер с подлокотниками, серая кожа
Стул барный Ольхан, зеленыйВ наличии 30 шт.
Полубарный стул Рин, черный