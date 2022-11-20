Барный стул Фолкрик, мятный велюр

12 оценок

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Барный стул Фолкрик, мятный велюр

4.1
7 490 ₽
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Барный стул Фолкрик, серый велюр
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Барный стул Фолкрик, серый велюр

Характеристики товара

Описание

В коробке 2 шт

Вес 17,68 кг

Объем 0,179 м3

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Основные характеристики

  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

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