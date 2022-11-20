Барный стул Фолкрик, пудрово-голубой велюр

13 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Барный стул Фолкрик, пудрово-голубой велюр

4.5
7 490 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Барный стул Фолкрик, мятный велюр
Барный стул Фолкрик, мятный велюр
Следующий Барный стул Фолкрик, пудрово-розовый велюр
Барный стул Фолкрик, мятный велюр

Характеристики товара

Описание

В коробке 2 шт

Вес 17,68 кг

Объем 0,179 м3

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветголубой
  • Страна изготовленияКитай

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк красный патина, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена
5

Стул Кроссбэк красный патина

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ розовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
6

Стул Кроссбэк белый/ розовый

Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
10

Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой

Стул Кроссбэк, корицаНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, корица, произведённого компанией ChiedoCover
от6 700
14

Стул Кроссбэк, корица

Стул пластиковый Cross, белыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Cross, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена
13

Стул пластиковый Cross, белый

Стул пластиковый Cross, черныйНастоящее фото товара Стул пластиковый Cross, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена
11

Стул пластиковый Cross, черный

Стул Кроссбэк, бук/ сиденье из ротангаНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, бук/ сиденье из ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
10

Стул Кроссбэк, бук/ сиденье из ротанга

Другие товары из раздела

Стул полубарный Фаро, белыйНастоящее фото товара Стул полубарный Фаро, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена
5

Стул полубарный Фаро, белый

Стул полубарный Фаро, бежевыйНастоящее фото товара Стул полубарный Фаро, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена
6

Стул полубарный Фаро, бежевый

Настоящее фото товара Стул-кресло Венское с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
11

Стул-кресло Венское с подушкой

Стул барный Фокс 75 красныйНастоящее фото товара Стул барный Фокс 75 красный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена
10

Стул барный Фокс 75 красный

Настоящее фото товара Стул барный Фокс 75 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
14

Стул барный Фокс 75 белый

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками белый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена
12

Стул Кроссбэк с подлокотниками белый

Настоящее фото товара Стул барный Rainbow, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена
12

Стул барный Rainbow

Настоящее фото товара Стул барный Color, произведённого компанией ChiedoCover
10 690
Оптовая цена
12

Стул барный Color