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Полубарный стул Алст светло-серый / черный

Артикул: CH-035-854
43 оценки
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Характеристики товара

Описание

Ширина: 50
Глубина: 56
Высота: 100
Ширина сиденья: 47
Глубина сиденья: 40
Высота сиденья: 60
Высота спинки: 39 см
Высота подножки: 20 см

Цвет: светло-серый велюр (velutto 52 )
Максимальная нагрузка: до 100 кг

Количество мест: 1
Количество в упаковке: 2
Вес 20 кг
Объем 0,5 м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота1000 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Вес9 кг
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Материал ножекметалл

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