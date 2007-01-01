Характеристики товара
Описание
Ширина: 50
Глубина: 56
Высота: 100
Ширина сиденья: 47
Глубина сиденья: 40
Высота сиденья: 60
Высота спинки: 39 см
Высота подножки: 20 см
Цвет: светло-серый велюр (velutto 52 )
Максимальная нагрузка: до 100 кг
Количество мест: 1
Количество в упаковке: 2
Вес 20 кг
Объем 0,5 м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина560 мм
- Высота1000 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Вес9 кг
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
- Материал ножекметалл