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Стул Ким

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Стол уличный 1201DP

Характеристики товара

Описание

Вес: 7,5 кг

Габариты: 49х49х82 см

Ножки: массив бука

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина490 мм
  • Вес7,5 кг
  • Материал каркасамассив дерева, бук

Популярные варианты обивки

Стул Ким - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Стул Ким - обивка в цвете 0909
Стул Ким - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Ким - обивка в цвете LilacLilac
Стул Ким - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Ким - обивка в цвете CreamCream
Стул Ким - обивка в цвете 666666
Стул Ким - обивка в цвете 0404
Стул Ким - обивка в цвете ecruecru
Стул Ким - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул Ким - обивка в цвете 1414
Стул Ким - обивка в цвете 88
Стул Ким - обивка в цвете 4141
Стул Ким - обивка в цвете 2626
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Стул Ким — выполненные заказы

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