Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Высота1150 мм
- Высота до сиденья710 мм
- Цветбежевый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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