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          От 360 ₽
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          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Стул Eames Прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover-27%
          3 890 ₽5 290 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Eames Прозрачный
          Настоящее фото товара Стул Eames Черный, произведённого компанией ChiedoCover-43%
          1 890 ₽3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Eames Черный
          Настоящее фото товара Стул Eames Белый, произведённого компанией ChiedoCover-16%
          Хит
          1 690 ₽1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Eames Белый
          Настоящее фото товара Стул Eames Зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-49%
          1 690 ₽3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Eames Зеленый
          Настоящее фото товара Стул Eames Красный, произведённого компанией ChiedoCover-49%
          1 690 ₽3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Eames Красный
          Настоящее фото товара Стул Eames Бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover-49%
          1 690 ₽3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Eames Бирюзовый
          Настоящее фото товара Стул Eames Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-49%
          1 690 ₽3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Eames Бежевый
          Настоящее фото товара Стул Eames Темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover-49%
          1 690 ₽3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Eames Темно-серый
          Настоящее фото товара Стул Eames Коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-43%
          Хит
          1 890 ₽3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Eames Коричневый
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Стул Eames Мини детский, белый, произведённого компанией ChiedoCover-38%
          1 490 ₽2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Eames Мини детский, белый
          Настоящее фото товара Стул Eames Мини детский, желтый, произведённого компанией ChiedoCover-38%
          1 490 ₽2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Eames Мини детский, желтый
          Настоящее фото товара Стул Eames Мини детский, голубой, произведённого компанией ChiedoCover-38%
          1 490 ₽2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Eames Мини детский, голубой
          Настоящее фото товара Стул Хэир, темное дерево, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          5 845 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Хэир, темное дерево, белый каркас
          Настоящее фото товара Стул Хэир, светлое дерево, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          5 845 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Хэир, светлое дерево, черный каркас
          Настоящее фото товара Стул Хэир, светлое дерево, темный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          5 845 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Хэир, светлое дерево, темный каркас
          Настоящее фото товара Чехол Е01 на стул Eames, произведённого компанией ChiedoCover-7%
          Новинка
          420 ₽450 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Чехол Е01 на стул Eames
          Настоящее фото товара Чехол Е08 на стул Eames, произведённого компанией ChiedoCover-7%
          550 ₽590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Чехол Е08 на стул Eames
          Настоящее фото товара Чехол Е02 на стул Eames, произведённого компанией ChiedoCover-8%
          Новинка
          360 ₽390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Чехол Е02 на стул Eames
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Чехол Е07 на стул Eames, произведённого компанией ChiedoCover-7%
          Новинка
          410 ₽440 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Чехол Е07 на стул Eames
          Настоящее фото товара Стул Джаспер, искусственная кожа, черный, произведённого компанией ChiedoCover
          10 790 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Джаспер, искусственная кожа, черный
          Настоящее фото товара Стул Джаспер, искусственная кожа, грецкий орех, произведённого компанией ChiedoCover
          10 790 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Джаспер, искусственная кожа, грецкий орех
          Настоящее фото товара Стул Джаспер, искусственная кожа, натуральный цвет, произведённого компанией ChiedoCover
          10 790 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Джаспер, искусственная кожа, натуральный цвет
          Настоящее фото товара Стул Элбоу, искусственная кожа, натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
          10 090 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Элбоу, искусственная кожа, натуральный
          Настоящее фото товара Стул Элбоу, искусственная кожа, ясень, произведённого компанией ChiedoCover
          6 690 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Элбоу, искусственная кожа, ясень
          Настоящее фото товара Стул Элбоу, искусственная кожа, темный, произведённого компанией ChiedoCover
          6 690 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Элбоу, искусственная кожа, темный
          Настоящее фото товара Стул Элбоу, искусственная кожа, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 690 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Элбоу, искусственная кожа, коричневый
          Настоящее фото товара Стол Eames DSW, круглый, D 100см, произведённого компанией ChiedoCover
          11 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Eames DSW, круглый, D 100см
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Стол Eames DSW, круглый, D 80см, произведённого компанией ChiedoCover
          10 490 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Eames DSW, круглый, D 80см
          Настоящее фото товара Стол Eames DST, круглый, произведённого компанией ChiedoCover
          9 490 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Eames DST, круглый
          Настоящее фото товара Стол Eames DSW, прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
          9 590 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Eames DSW, прямоугольный
          Настоящее фото товара Стол Eames, барный, произведённого компанией ChiedoCover
          10 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Eames, барный
          Настоящее фото товара Стул Eames DAW белый, произведённого компанией ChiedoCover-8%
          3 990 ₽4 299 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Eames DAW белый
          Настоящее фото товара Стул Eames DAW черный, произведённого компанией ChiedoCover-31%
          2 990 ₽4 299 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Eames DAW черный
          Настоящее фото товара Стул Eames DAW голубой, произведённого компанией ChiedoCover
          4 299 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Eames DAW голубой
          Настоящее фото товара Стул Eames DAW красный, произведённого компанией ChiedoCover-31%
          2 990 ₽4 299 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Eames DAW красный
          Настоящее фото товара Стул Eames DAW желтый, произведённого компанией ChiedoCover-31%
          2 990 ₽4 299 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Eames DAW желтый
          Настоящее фото товара Стул Eames DAR черный, произведённого компанией ChiedoCover-31%
          2 990 ₽4 299 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Eames DAR черный
          Настоящее фото товара Стул Eames DAR белый, произведённого компанией ChiedoCover-31%
          2 990 ₽4 299 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Eames DAR белый
          Настоящее фото товара Стул Eames DSR белый, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          2 990 ₽3 699 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Eames DSR белый
          Настоящее фото товара Стул Eames DSR черный, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          2 990 ₽3 699 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Eames DSR черный
          Низкие ценыИ скидки каждый день!Настоящее фото товара Стул Eames DSR желтый, произведённого компанией ChiedoCover-23%
          2 799 ₽3 599 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Eames DSR желтый
          Настоящее фото товара Стул Eames DSR красный, произведённого компанией ChiedoCover-23%
          2 799 ₽3 599 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Eames DSR красный
          Настоящее фото товара Стул Eames DSR зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-23%
          2 799 ₽3 599 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Eames DSR зеленый
          Настоящее фото товара Стул Eames желтый, произведённого компанией ChiedoCover-40%
          1 990 ₽3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Eames желтый
          Настоящее фото товара Стул Eames оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover-49%
          1 690 ₽3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Eames оранжевый
          Настоящее фото товара Стул Eames светло-оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover-43%
          1 890 ₽3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Eames светло-оранжевый
          Настоящее фото товара Стул Eames голубой, произведённого компанией ChiedoCover-40%
          1 990 ₽3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Eames голубой
          Настоящее фото товара Стул EAMES барный черный, произведённого компанией ChiedoCover-16%
          4 490 ₽5 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул EAMES барный черный
          Настоящее фото товара Стул EAMES барный белый, произведённого компанией ChiedoCover-16%
          4 490 ₽5 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул EAMES барный белый
          Настоящее фото товара Стул Eames DAW PC прозрачный серый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 700 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Eames DAW PC прозрачный серый
          Настоящее фото товара Стул Eames DAW PC прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
          5 700 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Eames DAW PC прозрачный
          Настоящее фото товара Стул Eames, серый прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
          4 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Eames, серый прозрачный
          Настоящее фото товара Стул Eames, фиолетовый прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
          4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Eames, фиолетовый прозрачный
          Настоящее фото товара Стул Eames, голубой прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
          4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Eames, голубой прозрачный
          Настоящее фото товара Стул Eames, зеленый прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
          4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Eames, зеленый прозрачный
          Настоящее фото товара Стул Eames W белый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 900 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Eames W белый
          Настоящее фото товара Стул Eames W черный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 900 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Eames W черный
          Настоящее фото товара Стул Eames W серый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 900 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Eames W серый
          Настоящее фото товара Стул Eames W красный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 900 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Eames W красный
          Настоящее фото товара Стул Eames W зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 900 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Eames W зеленый

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          • Бесплатные образцы

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            Более 90% продукции мы производим сами

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          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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