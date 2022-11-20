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Кресло Хилтон, серый

Артикул: CH-053-217
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Хилтон — строгая классика. Ничего лишнего — просто хорошее кресло, которое впишется в любой интерьер. Глубина сиденья, форма подлокотников и высота спинки подобраны так, чтобы заставить вас отдыхать дольше. Декоративную подушку можно использовать для поясницы.

Подушка декор: 500x90x260 мм.
Высота подлокотников от пола — 570 мм.
Высота подлокотников от сиденья — 200 мм.
Мягкий элемент - поддержка на эластичной ленте

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Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Глубина860 мм
  • Высота1020 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • ОбивкаВелюр V18
  • Материал каркасафанера, бук
  • Материал ножекБук
  • Высота ножек120 мм
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки980 мм
  • Высота упаковки350 мм
  • Глубина упаковки1150 мм
  • Объём упаковки0.39 м3
  • Вес упаковки39 кг

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