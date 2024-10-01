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Стул Flor, белый

Артикул: CH-066-841
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул Flor изготовлен из 100% натуральных материалов.

Высокопрочный композитный полимер легкий и гибкий материал, устойчив к износу и быстрому истиранию.

Эргономичный дизайн, не имеющий аналогов в России, сочетает небольшой вес стула и комфорт кресла.

Материал ножек – массив натурального бука с металлическими вставками. Бук имеет высокую плотность, быстро просыхает и экологически безопасен.

Пластиковое сиденье очень прочное, устойчиво к царапинам и неприхотливо в использовании.

Данные стулья отлично подойдут для детских помещений, кафе, зон отдыха, сада и дачи: их легко чистить, они легкие и прочные.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина610 мм
  • Ширина580 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес3.5 кг

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