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Кресло Leon, бирюзовое

Артикул: CH-066-735
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Внутренняя часть спинки и сиденья стула-кресла Leon имеют необычную декоративную прострочку в виде квадратов, за счет чего создается воздушность и мягкость данной модели.

Сочетание насыщенного модного бирюзового цвета и уникального дизайна формирует неповторимый акцент в интерьере.

Материал обладает антивандальными свойствами, легко чистится при загрязнении мыльной пеной. Цикл истираемости - более 50.000.

Каркас: не монолитный.
Опора: металлическая крашенная, очень прочная, выдерживает вес до 120 кг.
Поставляется в разобранном виде.


Стул легко собирается, схема для сборки в каждой коробке.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина600 мм
  • Ширина550 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья390 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес8 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Страна изготовленияРоссия

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