Характеристики товара
Описание
Внутренняя часть спинки и сиденья стула-кресла Leon имеют необычную декоративную прострочку в виде квадратов, за счет чего создается воздушность и мягкость данной модели.
Сочетание насыщенного модного бирюзового цвета и уникального дизайна формирует неповторимый акцент в интерьере.
Материал обладает антивандальными свойствами, легко чистится при загрязнении мыльной пеной. Цикл истираемости - более 50.000.Каркас: не монолитный.
Опора: металлическая крашенная, очень прочная, выдерживает вес до 120 кг.
Поставляется в разобранном виде.
Стул легко собирается, схема для сборки в каждой коробке.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина600 мм
- Ширина550 мм
- Высота820 мм
- Ширина сиденья390 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Вес8 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Страна изготовленияРоссия