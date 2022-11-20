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Стул DILL BLUVEL, серый

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Стул Ститч велюр серый

Характеристики товара

Описание

Сиденье обито тканью.
Ножки стула - металл черного цвета.

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Основные характеристики

  • Высота790 мм
  • Ширина510 мм
  • Длина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Цветсерый

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