Характеристики товара
Описание
Сиденье обито тканью.
Ножки стула - металл черного цвета.
Основные характеристики
- Высота790 мм
- Ширина510 мм
- Длина600 мм
- Глубина600 мм
- Цветсерый
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Сиденье обито тканью.
Ножки стула - металл черного цвета.
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