Характеристики товара
Описание
Стул Eila — это универсальный предмет мебели, который благодаря лаконичному дизайну гармонично впишется в любой интерьер. Он отлично подойдет для использования на кухне, в доме, на даче, а также станет практичным решением для кафе или бистро. Сиденье и спинка выполнены из прочного пластика, устойчивого к износу, влаге и легкого в уходе.
Каркас стула выполнен из прочного металла, что обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Удобные подлокотники и эргономичная спинка добавляют комфорта при длительном использовании. Ножки оснащены защитными подпятниками, предотвращающими появление царапин на полу. Максимальная нагрузка составляет до 150 кг, что делает стул Eila не только стильным, но и надежным выбором для дома и общественных пространств.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина502 мм
- Глубина595 мм
- Высота775 мм
- Высота до сиденья435 мм
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Вес упаковки26 кг
- Изделия стопируютсяНет