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Стул Eila, пластик черный

Артикул: CH-074-512
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул Eila — это универсальный предмет мебели, который благодаря лаконичному дизайну гармонично впишется в любой интерьер. Он отлично подойдет для использования на кухне, в доме, на даче, а также станет практичным решением для кафе или бистро. Сиденье и спинка выполнены из прочного пластика, устойчивого к износу, влаге и легкого в уходе.

Каркас стула выполнен из прочного металла, что обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Удобные подлокотники и эргономичная спинка добавляют комфорта при длительном использовании. Ножки оснащены защитными подпятниками, предотвращающими появление царапин на полу. Максимальная нагрузка составляет до 150 кг, что делает стул Eila не только стильным, но и надежным выбором для дома и общественных пространств.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина502 мм
  • Глубина595 мм
  • Высота775 мм
  • Высота до сиденья435 мм
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Вес упаковки26 кг
  • Изделия стопируютсяНет

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