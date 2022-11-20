Кресло игровое TopChairs Cayenne оранжевое

15 оценок

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Стул Chilli Q, бежевый велюр/ белый каркас
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Стул Chilli Q, бежевый велюр/ белый каркас

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 84,5*65*28
Вес брутто: 19 кг
Объем: 0,155 м3

Игровое компьютерное кресло с продуманной формой сиденья и спинки, которое позволяет проводить долгое время за экраном компьютера. В модели реализованы все параметры для комфортной работы или игры за компьютером без напряжения в мышцах

Высота до сиденья min-450 мм
Высота до сиденья max-545 мм
Высота спинки от сиденья min-1270 мм
Высота спинки от сиденья max-1370 мм

Тип

-

с поясничной поддержкой, ортопедическое

Материал обивки-экокожа
Материал роликов-полиуретан
Механизм качания-Топ-ган
Подголовник-да
Тип подголовника-Не регулируемый
Подлокотники-да
Регулируемые подлокотники-да



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Основные характеристики

  • Высота1340 мм
  • Ширина640 мм
  • Глубина530 мм
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветоранжевый

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