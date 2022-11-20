Характеристики товара
Описание
Кресло с эргономичной посадкой, мягким сиденьем и широкой удобной спинкой с геометричным дизайном. Каркас и ножки черного матового цвета изготовлены из прочного металла, обивка - ткань шенилл, плотный износостойкий материал с приятной бархатистой структурой.
Для дополнительного комфорта есть высокие подлокотники. Высота подлокотников от пола составляет 61 см.
Современный дизайн, который сочетается с любым интерьером.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 71*71*52
Вес брутто: 12 кг.
Объем: 0,265
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Высота до сиденья405 мм
- Ширина720 мм
- Глубина680 мм
- Глубина сиденья520 мм
- Вес10 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкаткань
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветсиний
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки710 мм
- Высота упаковки710 мм
- Глубина упаковки520 мм
- Объём упаковки0.26 м3
- Вес упаковки12 кг