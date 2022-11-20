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Кресло Шелфорд синее

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Кресло Шелфорд травяное

Характеристики товара

Описание

Кресло с эргономичной посадкой, мягким сиденьем и широкой удобной спинкой с геометричным дизайном. Каркас и ножки черного матового цвета изготовлены из прочного металла, обивка - ткань шенилл, плотный износостойкий материал с приятной бархатистой структурой.
Для дополнительного комфорта есть высокие подлокотники. Высота подлокотников от пола составляет 61 см.

Современный дизайн, который сочетается с любым интерьером.

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 71*71*52

Вес брутто: 12 кг.

Объем: 0,265

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья405 мм
  • Ширина720 мм
  • Глубина680 мм
  • Глубина сиденья520 мм
  • Вес10 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкаткань
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветсиний

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки710 мм
  • Высота упаковки710 мм
  • Глубина упаковки520 мм
  • Объём упаковки0.26 м3
  • Вес упаковки12 кг

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