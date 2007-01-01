Стулья с гобеленом
Стул Сафир, сиденье и спинка спереди гобелен "У ручья", спинка сзади велюр империа дарк блю, ножки бук, морилка светлый орех
Полукресло Дольче, гобелен Клеопатра сердолик, бук морилка старинный орех
Полукресло Флорида, спинка гобелен Тедди песочный ,велюр Тедди 960, ножки бук, морилка светлый орех
Полукресло Остин, сиденье букле Ланвин 902, спинка гобелен Листья серый У. Моррис, ножки бук морилка светлый орех
Стул Конгсберг без прострочки, велюр Тедди 011, спинка гобелен Келим, ножки бук
Стул Тони, внешняя спинка гобелен Осень, велюр Селеста 43 коричневый, ножки бук морилка светлый орех
Стул Гави, спинка гобелен лесная флора серый фон, сиденье велюр Селеста 33 зеленый, ножки бук морилка красное дерево
Стул Мила, спинка гобелен Винтаж голубой, велюр Монако 14, ножки бук, морилка светлый орех