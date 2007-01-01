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Стулья с гобеленом

Очистить всеШирина, ммот 400
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Сафир, сиденье и спинка спереди гобелен "У ручья", спинка сзади велюр империа дарк блю, ножки бук, морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сафир, сиденье и спинка спереди гобелен "У ручья", спинка сзади велюр империа дарк блю, ножки бук, морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
7 49020
9 290 ₽

Стул Сафир, сиденье и спинка спереди гобелен "У ручья", спинка сзади велюр империа дарк блю, ножки бук, морилка светлый орех

14
Фотография товара Стул Наполеон с подушкой, подушка гобелен Земляничные воры морской, каркас бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон с подушкой, подушка гобелен Земляничные воры морской, каркас бук, произведённого компанией ChiedoCover
8 790

Стул Наполеон с подушкой, подушка гобелен Земляничные воры морской, каркас бук

6
Фотография товара Полукресло Самбука, черный гобелен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Самбука, черный гобелен, произведённого компанией ChiedoCover
14 690

Полукресло Самбука, черный гобелен

35
Распродажа
Фотография товара Полукресло Лилия, спинка гобелен, металлические ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лилия, спинка гобелен, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
11 39027
15 590 ₽

Полукресло Лилия, спинка гобелен, металлические ножки

34
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Мила, велюр серый, гобелен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мила, велюр серый, гобелен, произведённого компанией ChiedoCover
7 790

Стул Мила, велюр серый, гобелен

64
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Бали, велюр Тедди 023, гобелен Леда, ножки бук морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бали, велюр Тедди 023, гобелен Леда, ножки бук морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
13 090

Стул Бали, велюр Тедди 023, гобелен Леда, ножки бук морилка черная

7
Фотография товара Полукресло Самбука, оранжевый гобелен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Самбука, оранжевый гобелен, произведённого компанией ChiedoCover
14 690

Полукресло Самбука, оранжевый гобелен

49
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Дольче Гобелен Килим 205, ножки бук, морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче Гобелен Килим 205, ножки бук, морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
9 59040
15 790 ₽

Полукресло Дольче Гобелен Килим 205, ножки бук, морилка черная

77
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Маллин, велюр молочный шоколад, спинка гобелен, ножки бежевые от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Маллин, велюр молочный шоколад, спинка гобелен, ножки бежевые, произведённого компанией ChiedoCover
7 6909
8 390 ₽

Стул Маллин, велюр молочный шоколад, спинка гобелен, ножки бежевые

60
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Роза, велюр желтый, спинка гобелен, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роза, велюр желтый, спинка гобелен, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
8 59014
9 890 ₽

Стул Роза, велюр желтый, спинка гобелен, ножки черные

53
Фотография товара Полукресло Флорида, спинка гобелен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Флорида, спинка гобелен, произведённого компанией ChiedoCover
16 990

Полукресло Флорида, спинка гобелен

43
Фотография товара Полукресло Флорида, велюр Велютто 40, гобелен Ирис голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Флорида, велюр Велютто 40, гобелен Ирис голубой, произведённого компанией ChiedoCover
16 990

Полукресло Флорида, велюр Велютто 40, гобелен Ирис голубой

15
Распродажа
Фотография товара Стул Тюльпан, гобелен, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан, гобелен, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
7 19022
9 190 ₽

Стул Тюльпан, гобелен, ножки металл

93
Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?Помочь с подбором
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Роза, велюр черный, спинка гобелен, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роза, велюр черный, спинка гобелен, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
8 5904
8 890 ₽

Стул Роза, велюр черный, спинка гобелен, ножки черные

59
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Дольче, гобелен Клеопатра сердолик, бук морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, гобелен Клеопатра сердолик, бук морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
9 59040
15 790 ₽

Полукресло Дольче, гобелен Клеопатра сердолик, бук морилка старинный орех

8
Фотография товара Полукресло Флорида, спинка гобелен Тедди песочный ,велюр Тедди 960, ножки бук, морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Флорида, спинка гобелен Тедди песочный ,велюр Тедди 960, ножки бук, морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
16 990

Полукресло Флорида, спинка гобелен Тедди песочный ,велюр Тедди 960, ножки бук, морилка светлый орех

5
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Маллин, синий, голубой гобелен, белые ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Маллин, синий, голубой гобелен, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
7 6909
8 390 ₽

Стул Маллин, синий, голубой гобелен, белые ножки

71
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Роза, велюр Велютто 27, спинка гобелен, бук морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роза, велюр Велютто 27, спинка гобелен, бук морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
11 890

Стул Роза, велюр Велютто 27, спинка гобелен, бук морилка черная

8
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Остин, сиденье букле Ланвин 902, спинка гобелен Листья серый У. Моррис, ножки бук морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Остин, сиденье букле Ланвин 902, спинка гобелен Листья серый У. Моррис, ножки бук морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
8 190

Полукресло Остин, сиденье букле Ланвин 902, спинка гобелен Листья серый У. Моррис, ножки бук морилка светлый орех

15
Фотография товара Полукресло Самбука от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Самбука, произведённого компанией ChiedoCover
14 690

Полукресло Самбука

47
Фотография товара Полукресло Самбука, голубое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Самбука, голубое, произведённого компанией ChiedoCover
14 690

Полукресло Самбука, голубое

50
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Тони, велюр желтый, гобелен совы от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тони, велюр желтый, гобелен совы, произведённого компанией ChiedoCover
9 59018
11 690 ₽

Стул Тони, велюр желтый, гобелен совы

90
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Тони, гобелен синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тони, гобелен синий, произведённого компанией ChiedoCover
10 590

Стул Тони, гобелен синий

68
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Тони, гобелен синие Совы от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тони, гобелен синие Совы, произведённого компанией ChiedoCover
10 590

Стул Тони, гобелен синие Совы

52
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Сафир, гобелен Аррабес, старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сафир, гобелен Аррабес, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
7 49020
9 290 ₽

Стул Сафир, гобелен Аррабес, старинный орех

30
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Сафир, гобелен Бессарабия, светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сафир, гобелен Бессарабия, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
7 49020
9 290 ₽

Стул Сафир, гобелен Бессарабия, светлый орех

59
Хит
Фотография товара Стул Тюльпан на пространственной раме, спинка гобелен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан на пространственной раме, спинка гобелен, произведённого компанией ChiedoCover
13 190

Стул Тюльпан на пространственной раме, спинка гобелен

14
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Cтул Сафир, гобелен Талисман, ножки бук, морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул Сафир, гобелен Талисман, ножки бук, морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
7 49020
9 290 ₽

Cтул Сафир, гобелен Талисман, ножки бук, морилка черная

14
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Конгсберг без прострочки, велюр Тедди 011, спинка гобелен Келим, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Конгсберг без прострочки, велюр Тедди 011, спинка гобелен Келим, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
7 1903
7 390 ₽

Стул Конгсберг без прострочки, велюр Тедди 011, спинка гобелен Келим, ножки бук

14
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Сафир, сиденье гобелен "У ручья" ,спинка велюр Империа Дарк Блю от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сафир, сиденье гобелен "У ручья" ,спинка велюр Империа Дарк Блю, произведённого компанией ChiedoCover
6 49031
9 290 ₽

Стул Сафир, сиденье гобелен "У ручья" ,спинка велюр Империа Дарк Блю

15
Распродажа
Фотография товара Стул Топаз, гобелен Мозамбик, ножки бук морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Топаз, гобелен Мозамбик, ножки бук морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
7 8905
8 290 ₽

Стул Топаз, гобелен Мозамбик, ножки бук морилка светлый орех

7
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Тони, гобелен Люпин, ножки бук морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тони, гобелен Люпин, ножки бук морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
10 590

Стул Тони, гобелен Люпин, ножки бук морилка светлый орех

13
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Тони, оранжевый гобелен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тони, оранжевый гобелен, произведённого компанией ChiedoCover
10 090

Стул Тони, оранжевый гобелен

99
Скоро в продаже
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Тони, внешняя спинка гобелен Осень, велюр Селеста 43 коричневый, ножки бук морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тони, внешняя спинка гобелен Осень, велюр Селеста 43 коричневый, ножки бук морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
9 590

Стул Тони, внешняя спинка гобелен Осень, велюр Селеста 43 коричневый, ножки бук морилка светлый орех

12
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Гави, спинка гобелен лесная флора серый фон, сиденье велюр Селеста 33 зеленый, ножки бук морилка красное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гави, спинка гобелен лесная флора серый фон, сиденье велюр Селеста 33 зеленый, ножки бук морилка красное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
8 990

Стул Гави, спинка гобелен лесная флора серый фон, сиденье велюр Селеста 33 зеленый, ножки бук морилка красное дерево

7
Фотография товара Стул Флай, спинка гобелен Килим 2332, велюр Велютто 29, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Флай, спинка гобелен Килим 2332, велюр Велютто 29, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
10 290

Стул Флай, спинка гобелен Килим 2332, велюр Велютто 29, ножки металл

12
В наличии 1 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Тюльпан, гобелен Совы, ножки коричневые от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан, гобелен Совы, ножки коричневые, произведённого компанией ChiedoCover
13 190

Стул Тюльпан, гобелен Совы, ножки коричневые

42
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Тюльпан, велюр Белла 10, спинка гобелен Геометрия, деревянные ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан, велюр Белла 10, спинка гобелен Геометрия, деревянные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
8 19011
9 190 ₽

Стул Тюльпан, велюр Белла 10, спинка гобелен Геометрия, деревянные ножки

85
Тележки для горничных
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Мила, спинка гобелен Винтаж голубой, велюр Монако 14, ножки бук, морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мила, спинка гобелен Винтаж голубой, велюр Монако 14, ножки бук, морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
11 790

Стул Мила, спинка гобелен Винтаж голубой, велюр Монако 14, ножки бук, морилка светлый орех

11
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Бали, спинка шенилл Онтарио бамбо, велюр Тедди 023, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бали, спинка шенилл Онтарио бамбо, велюр Тедди 023, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
13 090

Стул Бали, спинка шенилл Онтарио бамбо, велюр Тедди 023, ножки бук

5
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Топас Килиманджаро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Топас Килиманджаро, произведённого компанией ChiedoCover
6 6906
7 090 ₽

Стул Топас Килиманджаро

8
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