Стул на металлокаркасе Ordal охра/ черный

14 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Маллин Диамант, вельвет синий
Стул Маллин Диамант, вельвет синий
Следующий Стул Lady пластик белый
Стул Маллин Диамант, вельвет синий

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота920 мм
  • Ширина510 мм
  • Глубина560 мм
  • Вес9 кг
  • Количество штук в упаковке2 шт
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Страна изготовленияКитай
  • Объём упаковки0.29 м3
  • Вес коробки17 кг

С этим товаром покупают

Секция стульев Хит - золото, ромб красныйНастоящее фото товара Секция стульев Хит - золото, ромб красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
9

Секция стульев Хит - золото, ромб красный

Стул барный Бомба серебристыйНастоящее фото товара Стул барный Бомба серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
13

Стул барный Бомба серебристый

В наличии 31 шт.
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, шампань, велюр голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от1 9908
2 150 ₽
8

Стул Хит 20мм, шампань, велюр голубой

Настоящее фото товара Педикюрное кресло Ирина одномоторное, произведённого компанией ChiedoCover
от46 790
Оптовая цена
14

Педикюрное кресло Ирина одномоторное

Педикюрное кресло Надин одномоторноеНастоящее фото товара Педикюрное кресло Надин одномоторное, произведённого компанией ChiedoCover
от56 990
Оптовая цена
7

Педикюрное кресло Надин одномоторное

Педикюрное кресло Татьяна двухмоторноеНастоящее фото товара Педикюрное кресло Татьяна двухмоторное, произведённого компанией ChiedoCover
от57 890
Оптовая цена
11

Педикюрное кресло Татьяна двухмоторное

Педикюрное кресло Ирина двухмоторноеНастоящее фото товара Педикюрное кресло Ирина двухмоторное, произведённого компанией ChiedoCover
от58 390
Оптовая цена
8

Педикюрное кресло Ирина двухмоторное

Настоящее фото товара Педикюрный комплекс P42 регулируемая спинка выдвижная подставка, произведённого компанией ChiedoCover
от59 590
Оптовая цена
15

Педикюрный комплекс P42 регулируемая спинка выдвижная подставка

Настоящее фото товара Стул пластиковый Mariquita с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от19 190
Оптовая цена
14

Стул пластиковый Mariquita с подлокотниками

Другие товары из раздела

Стул Lady пластик коричневыйНастоящее фото товара Стул Lady пластик коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
7 49026
9 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Lady пластик коричневый

В наличии 40 шт.
Стул Lady пластик серо-зеленыйНастоящее фото товара Стул Lady пластик серо-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
7 49026
9 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Lady пластик серо-зеленый

Стул Lady пластик черныйНастоящее фото товара Стул Lady пластик черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 49026
9 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Lady пластик черный

В наличии 1 шт.
Стул Флекс велюр бежевый кремовые ножкиНастоящее фото товара Стул Флекс велюр бежевый кремовые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена
12

Стул Флекс велюр бежевый кремовые ножки

Полукресло Лофт, жаккард Fulda 05 Настоящее фото товара Полукресло Лофт, жаккард Fulda 05 , произведённого компанией ChiedoCover
от14 79023
19 170 ₽
8

Полукресло Лофт, жаккард Fulda 05

Диван 3-местный барныйНастоящее фото товара Диван 3-местный барный, произведённого компанией ChiedoCover
от25 790
9

Диван 3-местный барный