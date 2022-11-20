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Стул Челси велюр темно-серый / черный - фото 1Стул Челси велюр темно-серый / черный - фото 2Стул Челси велюр темно-серый / черный - фото 3Стул Челси велюр темно-серый / черный - фото 4Стул Челси велюр темно-серый / черный - фото 5Стул Челси велюр темно-серый / черный - фото 6

Стул Челси велюр темно-серый / черный

Артикул: CH-035-382
35 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Вес5.45 кг
  • Объем0.11 л
  • Материал ножекОкрашенный металл
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияРоссия

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