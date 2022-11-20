Товар в корзине. Перейти
Стул Седа бежевый / черный - фото 1Стул Седа бежевый / черный - фото 2Стул Седа бежевый / черный - фото 3Стул Седа бежевый / черный - фото 4Стул Седа бежевый / черный - фото 5Стул Седа бежевый / черный - фото 6

Стул Седа бежевый / черный

Артикул: CH-035-409
37 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Персея velutto 37 / белый
Стул Персея velutto 37 / белый
Следующий Стул Fresh, рогожка
Стул Персея velutto 37 / белый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Вес7.283 кг
  • Объем0.075 л
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Распродажа
Полукресло ШарриНастоящее фото товара Полукресло Шарри, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99029
15 390 ₽
74

Полукресло Шарри

Стул Маллин Диамант, сине-зеленый шенилл, ножки черныеНастоящее фото товара Стул Маллин Диамант, сине-зеленый шенилл, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
77

Стул Маллин Диамант, сине-зеленый шенилл, ножки черные

Настоящее фото товара Стул Марго, произведённого компанией ChiedoCover
от15 790
Оптовая цена
79

Стул Марго

Настоящее фото товара Стул Мягкий, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
54

Стул Мягкий

Настоящее фото товара Стул Мягкий Лотос, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
81

Стул Мягкий Лотос

Настоящее фото товара Стул Венеция 1, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
97

Стул Венеция 1

Настоящее фото товара Стул Венеция 2, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
62

Стул Венеция 2

Настоящее фото товара Стул Ричард, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
99

Стул Ричард

Распродажа
Стул Валенсия, экокожа коричневая, золотые ножкиНастоящее фото товара Стул Валенсия, экокожа коричневая, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от5 32547
9 990 ₽Оптовая цена
68

Стул Валенсия, экокожа коричневая, золотые ножки

В наличии 6 шт.
Распродажа
Стул Валенсия, велюр зеленый, золотые ножкиНастоящее фото товара Стул Валенсия, велюр зеленый, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49046
9 990 ₽Оптовая цена
70

Стул Валенсия, велюр зеленый, золотые ножки

В наличии 8 шт.

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Парта регулируемая с полочкой К1, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
33

Парта регулируемая с полочкой К1

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/серыйНастоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/серый, произведённого компанией ChiedoCover
от176 290
Оптовая цена
66

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/серый

Настоящее фото товара Стул Kenner 151 KS, фиолетовый/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 650
Оптовая цена
93

Стул Kenner 151 KS, фиолетовый/ белый каркас

Стул TINTIN зеленыйНастоящее фото товара Стул TINTIN зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 050
Оптовая цена
86

Стул TINTIN зеленый

В наличии 190 шт.
Светильник потолочный светодиодный V1013-CL Silectra LED*65WНастоящее фото товара Светильник потолочный светодиодный V1013-CL Silectra LED*65W, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена
35

Светильник потолочный светодиодный V1013-CL Silectra LED*65W

Комплект мебели Аврора, 6 стульев, brownНастоящее фото товара Комплект мебели Аврора, 6 стульев, brown, произведённого компанией ChiedoCover
93 490
Оптовая цена
51

Комплект мебели Аврора, 6 стульев, brown

Другие товары из раздела стулья по виду

Распродажа
Стул Хит 20мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19022
2 790 ₽
42

Стул Хит 20мм с подлокотниками

Распродажа
Настоящее фото товара Стул Азия 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19027
2 990 ₽
59

Стул Азия 20мм с подлокотниками

Распродажа
Стул Хит 25мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 35016
2 790 ₽
55

Стул Хит 25мм с подлокотниками

Распродажа
Стул Хит 20мм с пюпитром, жаккардНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с пюпитром, жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от2 29024
2 990 ₽
29

Стул Хит 20мм с пюпитром, жаккард