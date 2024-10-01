Характеристики товара
Описание
Ультрамодный стул добавит мягкости и уюта в ваш интерьер. Привнесет эстетику в рабочую или обеденную зону. С ним вы легко оформите уголок для отдыха в гостиной, спальне, бьюти- и вэлкам-зоне, бизнес-пространстве. Грациозные металлические ножки поддерживают широкое комфортное сиденье и дугообразную спинку.Меховая обивка добавляет выразительности, тактильности, нежности. Эстетика кроется в дизайне, который несет спокойствие, стремление к осязаемому комфорту и многозадачности. Комбинируйте его со столиками, консолями из дерева, камня, металла, оригинальным текстилем, торшерами, декором для создания выразительных интерьерный композиции. Изящный внешний вид и сдержанность стула Salma подчеркнет презентабельность интерьера любого стилевого направления.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина540 мм
- Высота770 мм
- Вес6.8 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки700 мм
- Высота упаковки600 мм
- Глубина упаковки360 мм
- Объём упаковки0.15 м3