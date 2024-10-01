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Стул Salma

Артикул: CH-066-334
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Ультрамодный стул добавит мягкости и уюта в ваш интерьер. Привнесет эстетику в рабочую или обеденную зону. С ним вы легко оформите уголок для отдыха в гостиной, спальне, бьюти- и вэлкам-зоне, бизнес-пространстве. Грациозные металлические ножки поддерживают широкое комфортное сиденье и дугообразную спинку.Меховая обивка добавляет выразительности, тактильности, нежности. Эстетика кроется в дизайне, который несет спокойствие, стремление к осязаемому комфорту и многозадачности. Комбинируйте его со столиками, консолями из дерева, камня, металла, оригинальным текстилем, торшерами, декором для создания выразительных интерьерный композиции. Изящный внешний вид и сдержанность стула Salma подчеркнет презентабельность интерьера любого стилевого направления.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота770 мм
  • Вес6.8 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки360 мм
  • Объём упаковки0.15 м3

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